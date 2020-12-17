Antalya Adliyesi'nde 'şüpheli motosiklet' alarmı (1)

ANTALYA'da, adliyenin giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğu belirlendi.

ANTALYA'da, adliyenin giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğu belirlendi. Şüpheli durum üzerine polis, çevrede önlem alıp, çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Adliyesi binasına giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikleti, şüpheli bulundu. Bunun üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın kamyonete ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN