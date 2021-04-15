Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi

Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da bir avukata, çantasını x-ray cihazına bırakmadan adliyeye giriş yaptığı gerekçesiyle 441 lira ceza uygulandı.

Antalya'da bir avukata, çantasını x-ray cihazına bırakmadan adliyeye giriş yaptığı gerekçesiyle 441 lira ceza uygulandı.

Avukat Ezgi Altınkurt Sağlık, 24 Mart'ta adliyenin personel, avukat ve hakim-savcıların kullandığı kapısından giriş yaptı. Çantasını güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen x-ray cihazından geçirmeden adliye binasına giren Sağlık hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Sağlık'a "Kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 441 lira ceza uygulandı.

Öte yandan iki avukat hakkında da aynı suçtan tutanak tutularak işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:19:47. #1.15#

title