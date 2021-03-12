Antalya Adliyesi çalışanları, avukat ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nı seslendirdi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla adliye personeli, avukat ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla adliye personeli, avukat ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Antalya Adliyesi hoparlöründe yapılan anonsta İstiklal Marşı'nın 100 yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, adliyede bulunanlar saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet edildi.

Anonsu duyan hakim, savcı, kalem çalışanları, adliye polisi, avukat ve vatandaşlar ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Öte yandan adliye koridorunda Mehmet Akif Ersoy, Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı görseli ekranlara yansıtıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başsavcı İnal, mesajında, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını vurgulayan İnal, şunları kaydetti:

"Özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmi, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam