Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Bakan Kurum 'Yanan yerler imara açılacak' iddiasını kesin bir dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız
Bakan Kurum "Yanan yerler imara açılacak" iddiasını kesin bir dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı
TOKİ'nin yanan evlerin yerine yapacağı projenin görsellerini yayınlaması büyük tartışma yarattı
Yangın bölgesindeki 5 ilde prim borçlarına erteleme
Yangın bölgesindeki 5 ilde prim borçlarına erteleme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 19:43:27. #1.15#

title