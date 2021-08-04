Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü yağış bekleniyor

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök