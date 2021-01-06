Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ilk gün eleme karşılaşmaları yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta ilk gün eleme karşılaşmaları yapıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün elemelerindeki korta çıkan 4 Türk sporcudan yalnızca Mert Naci Türker tur atladı.

Bu turun 1 numaralı seri başı konumundaki Sırp raket Pedja Kristin'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenmeyi başaran Mert Naci Türker, ATP düzeyindeki ilk maçından galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla elemelerde final turuna yükselen Türker, ana tabloya kalabilme hedefiyle yarın Çekyalı Michael Vrbensky ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, korta çıkan Türk sporculardan Togan Tokaç ve Cengik Aksu rakiplerine yenilerek, Umut Akkoyun ise henüz ilk sette sakatlanarak maçtan çekilmesi nedeniyle elendi.

Elemelerde yarın oynanacak final karşılaşmalarının ardından ana tablodaki tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak.

Organizasyonda ana tablo müsabakaları da yarın başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin