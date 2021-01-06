Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak

06.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:36
Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen ve 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta ana tablo karşılaşmaları yarın başlayacak.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen turnuvanın erkekler klasmanında, dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan 11 tenisçi mücadele edecek.

Antalya Açık'ta dünya sıralamasının 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini, 15 numarası Belçikalı David Goffin ve 9 ATP şampiyonluğu bulunan 17 numarası Fabio Fognini de mücadele verecek. Ayrıca klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur ile 36 numarası Jan-Lennard Struff da seri başı sporcular arasında yer alıyor.

Öte yandan, organizasyonda dün yapılması planlanan ve sağanak nedeniyle ertelenen eleme karşılaşmaları da bugün başladı.

Milli tenisçiler ter dökecek

Tekler ana tabloda yer alan Türk sporculardan Ergi Kırkın, İtalyan Matteo Berrettini, Altuğ Çelikbilek ise Polonyalı Kacper Zuc ile karşılaşacak.

Marsel İlhan ise 24 sporcunun mücadele edeceği elemelerden gelecek 6 isimden biriyle eşleşecek.

Çiftler ana tablosunda Umut Akkoyun-Mert Naci Türker ikilisi, Nikoloz Basilaşvili (Gürcistan)-Andre Begemann (Almanya), Tuna Altuna-Altuğ Çelikbilek ikilisi ise Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) ekipleriyle ilk tur müsabakalarını oynayacak.

Organizasyon, 13 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Donald Trump Fikri Sağlar Pınar Gültekin Alparslan Türkeş
Magazin Prens Harry İrem Derici Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları yarın başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 15:56:43. #1.14#
title