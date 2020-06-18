ANTALYA Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi
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ANTALYA Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi

Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmediAntalya'daki 5 yıldızlı otellerde konaklayan misafirler, yeni normal hayatın getirdiği kurallara göre tatil yapıyor.

18.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:28

Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde konaklayan misafirler, yeni normal hayatın getirdiği kurallara göre tatil yapıyor. Sueno Deluxe-Golf Hotels Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, "Misafirlerimiz sürece alışmakta zorlandı. Açık büfelerden kepçe kepçe yemek almaya alışkın oldukları için onlara menü halde vermek rahatsız etti, zorlandılar" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla 1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Yeni normal hayat, beraberinde bazı kuralları da getirdi. Özellikle turizm tesislerinde tatil yapmak isteyenlere güvenli hizmet verilmesi için 'güvenli turizm belgesi' alınması zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki oteller arasında ilk 'güvenli turizm belgesi'ni, Sueno Deluxe-Golf Hotels aldı. Otel belgeyi almasının hemen ardından misafir kabul etmeye de başladı.

MİSAFİRLER ZORLANDI

Otelde yaklaşık 150 yerli tatilci konaklarken restoranından havuzuna, resepsiyonundan odasına kadar tüm detaylar Türk Standartları Enstitüsü, Turizm Bakanlığı görevlileri ve gizli müşteriler tarafından sürekli denetleniyor. Otel Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, her şeyin yolunda olduğunu ve misafirlerin oldukça memnun olduğunu söyledi. Otelde hiçbir eksik olmadığını, ikinci denetimden de geçtiklerini anlatan Koçoğlu, sadece misafirlerin 'her şey dahil' alışkanlıkları nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını söyledi. Fiziki mesafe ve hijyen kuralları gereği açık büfenin kaldırıldığını, ancak aynı seçenek ve çeşitliliğin menü halinde sunulduğunu anlatan Koçoğlu, "Misafirlerimiz sürece alışmakta zorlandı. Açık büfelerden kepçe kepçe yemek almaya alışkın oldukları için onlara menü halde vermek rahatsız etti, zorlandılar. Ancak onlar bunun sağlık için, onların iyiliği için yapıldığını da biliyor. Problem yaşadığımız misafirimiz olmadı, öneride bulunanlar oluyor. Biz de bu önerileri değerlendirip değer veriyoruz. Misafirlerimizin sayısında da artış oldu" diye konuştu.

İstanbul'dan bir haftalığına ailesiyle birlikte tatile gelen ve otelde konaklayan Birgül Polat, 3 aylık yasak sürecinde çok sıkıldıklarını, her yıl yaptıkları gibi Antalya'ya gelerek otelde tatil yaptıklarını söyledi. Kaygı içinde tatil düşündüklerini ancak oteli arayarak bilgi aldıklarını ve ona göre yola çıktıklarını anlatan Polat, "Otelin aldığı tedbirleri öğrendim. İkna oldum. Burada güvende olduğumuzu düşünüyorum. Artık her şey dahil olayı değişmiş. Kimse gıdaya temas edemiyor. İsabetli bir karar. Bence güzel olmuş. Buraya gelirken yakınlarımız 'nasıl cesaret ediyorsunuz?' dedi. Biz de kendimizce tedbirlerimizi aldık" dedi.

'ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, ağırlıklı olarak iç pazarın konakladığını söyledi. Otellerin yavaş yavaş açıldığını ve hizmet vermeye başladıklarını anlatan Atmaca, misafirlerin mutlu olduğunu söyledi. Haziran sonuna kadar tüm tesislerin 'güvenli turizm belgesi'ni alacağını tahmin ettiğini de kaydeden Atmaca şöyle konuştu:

"Turizm ve dışişleri bakanlıkları turizmin yeniden hareketlenmesi için yurt dışında görüşmeler yapıyor. Yasaklar kalkınca misafirlerin geleceğini düşünüyoruz. Ümidimizi kaybetmedik. Antalya bir an önce eski günlerine kavuşacak diye düşünüyoruz. Biz dünyada en çok misafir ağırlayan altıncı ülkeyiz. Şu anda önlem amacıyla personelin ateşini ölçmek ve fiziki mesafe dışında zaten hemen hepsini uyguluyorduk. Şimdi her şeyi daha çok kayıt altına alıyoruz."

ANTALYA Açık büfeye alışkın tatilci, tabakta servisi sevmedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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