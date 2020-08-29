ANTALYA 9 yaşından bu yana evden kaçan gençten 30 gündür haber alınamıyor
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ANTALYA 9 yaşından bu yana evden kaçan gençten 30 gündür haber alınamıyor

9 yaşından bu yana evden kaçan gençten 30 gündür haber alınamıyorAntalya'da 9 yaşından bu yana onlarca kez evden kaçan ve son olarak 30 gün önce ortadan kaybolan Yakup Altuntaş'dan (17) haber alınamıyor.

29.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:58

9 yaşından bu yana evden kaçan gençten 30 gündür haber alınamıyor

Antalya'da 9 yaşından bu yana onlarca kez evden kaçan ve son olarak 30 gün önce ortadan kaybolan Yakup Altuntaş'dan (17) haber alınamıyor. Sürekli kaçmasına sebep veremediği oğlu için gözyaşı döken baba Serhat Altuntaş, bir an önce geri dönmesini istedi.

Antalya'da yaşayan 4 çocuklu Altuntaş ailesinin en büyüğü Yakup Altuntaş'tan bir aydır haber alınamıyor. Rahatsızlığı olmayan Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere evden kaçmaya başladı. Her defasında bulunup eve getirilen Altuntaş, bugüne kadar defalarca kaçtığı yerden bulunup eve getirildi. Evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçiren gencin, daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden çıkıp gittiği belirtildi. Aile evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ama bir sonuç alamadı.

Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altuntaş, oğlunun hiç bir şeyle ilgilenmediğini belirtti. Oğlunun kaçmalarına ve davranışlarına bir anlam veremediğini söyleyen baba Altuntaş, "Şimdiye kadar yüzlerce kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hiç bir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor" dedi.

Oğlunu çeşitli doktorlara götürdüğünü, fakat sonuç alamadığını belirten Serhat Altuntaş, en son 30 gün önce evden kaçan oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

ANTALYA 9 yaşından bu yana evden kaçan gençten 30 gündür haber alınamıyor

Kaynak: DHA

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