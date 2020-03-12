Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti
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Hatice Çarpar, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Güncel

Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti

Antalya'da yaşayan ve 8 senedir eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Evde çıkan bir tartışma sonrası cinayeti işlediğini belirten zanlı, gözaltına alındı. Öldürülen kadının cesedi ise hala aranıyor...

12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:20
Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti

Antalya'nın Finike ilçesinde ikamet eden Bekir Bertan, 8 sene önce kaybolduğunu söylediği eşini aslında öldürdüğünü itiraf etti. Eşinin cesedini iki kişinin yardımıyla gömen Bertan, adliyeye sevk edildi. Öldürdüğü eşi Hatice Bertan'ın cesedini aramak içinse 1000 metrekarelik alan kazılmaya başlandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN MEZARINA GİDİP DUA ETTİ

Antalya'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın (38), eşi Bekir Bertan (38) tarafından öldürülüp iki kişinin yardımıyla gömüldüğü belirlendi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Cinayeti itiraf eden Bertan ile eski eşi M.T. (37) ve arkadaşı S.D. (36) gözaltına alındı. Bertan'ın, her yıl eşini gömdüğü yol kenarına gidip, dua ettiği de ortaya çıktı.

İKİ KİŞİYİ TEHDİT EDEREK YARDIM İSTEDİ

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu. Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istemesine rağmen eşinin izin vermemesi üzerine odasına geçip, uyudu. Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.'yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. M.T. ve S.D.'nin yardım talebini reddetmesi üzerine Bertan, çocuklarına zarar vereceği tehdidiyle ikiliyi ikna etti. Hatice Bertan'ın cesedini çarşafa saran şüpheliler, Kumluca ilçesi Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alana gömdü.

CİNAYETİ, BEŞ AYLIK TAKİP SONRASI İTİRAF ETTİ

Hatice Bertan'ın ortadan kaybolmasına ilişkin dosyayı 8 yıl sonra yeniden değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Bertan'ı 5 ay süresince teknik takibe aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Bertan ile M.T. ve S.D.'nin konuşmalarından, Hatice Bertan'ın öldürüldüğünü belirledi. 10 Mart günü Bekir Bertan'ı Finike'de, M.T. ve S.D.'yi ise Denizli'de gözaltına alan polis; Bekir Bertan'ın gösterdiği alanda iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Hatice Bertan'ın cesedinin bulunması için yaklaşık 1000 metrekarelik alan kazılacak. Bekir Bertan ile M.T. ve S.D. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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