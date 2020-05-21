ANTALYA 8 patencinin tehlikeli yolculuğu Antalya'da patenli 8 genç, trafik kuralları, koronavirüs tedbirleri için alınan genelgeleri hiçe sayarak akan trafikte yolculuk etti.

Antalya'da patenli 8 genç, trafik kuralları, koronavirüs tedbirleri için alınan genelgeleri hiçe sayarak akan trafikte yolculuk etti.

*- Bir aracın kasasına tutunan gençlerin tehlikeli o anları kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen paten yapan 8 genç, hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı. Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 genç bir aracın kasasına tutundu. Yanyana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'ncisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam etti.

Antalyalı gençlerin bu tehlikeli ve sorumsuz patenli yolculuğu an bean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA