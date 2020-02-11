Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı
8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli...
8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.