Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı
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Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, eşi Mehmet Fatih Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından adli...

11.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:07
Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı

8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan Gizem de kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

'da, eşi Taşıran'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, 2 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Gizem Taşıran'ın cenazesi, öğle saatlerinde yakınları tarafından morgundan alındı. Taşıran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşylarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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: Antalya 8 aylık eşinin öldüğü kazada yaralanan gizem de kurtarılamadı
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