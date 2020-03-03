: Antalya 7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

03.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:20

7'nci katın balkonunda tehlikeli çalışma

ANTALYA'da, iş merkezinin 7'nci katındaki balkonda işçinin, güvenlik önlemi almadan demir profiller arasında silikon sıktığı görüldü.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 8 katlı iş merkezinin 7'nci katındaki balkona çıkan işçi, güvenlik önlemi almadan demir profil çakmaya başladı. Tehlikeli çalışmasını sürdüren işçi, daha sonra demir profiller arasında uzanarak, silikon sıktı. Bir ayağıyla iş merkezinin balkon pervazına diğer ayağıyla da balkonun iç kısmındaki merdivene basan işçi, zaman zaman elindeki matkapla duvarı delip, demir profili silikonla tutturmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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