Antalya 7 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı

Antalya 7 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu 13 gözaltıAntalya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

17.09.2019 11:13

7 ilde FETÖ operasyonu 13 gözaltı

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya 7 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı
Kaynak: DHA
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