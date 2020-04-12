ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal - Haberler
Fatih, Güncel

ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masalANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi.

12.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:34
ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi. '65 yaş' yasağı olan kişileri telefonla arayan yakınları, proje kapsamında masal anlatıyor.

Fatih Küçük, 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Küçük, '65 yaş' yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanların sosyalleşmesine katkıda bulunmak için projeyi geliştirdiklerini söyledi. Uzakta yaşlı yakını olanların telefonla arayıp, sohbet ettiğini ve proje kapsamında masal anlattığını aktaran Küçük, "Böylece yaşlıların, evden çıkamamaktan kaynaklanan stresleri az da olsa azaltılıyor. Gerekirse masal üstüne sohbet ediliyor. Projeye katılım her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Bugünlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin daha çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Fatih Küçük, "Bir sosyal ağ oluşturduk, 65 yaş ve üstü evde kalan bireylere ulaşmaya çalıştık. Onlara telefonlarla masal anlattık. Onlara da öğrendiği masalları çocuklarına, torunlarına anlattırmaya çalıştık. Böylece onların sosyalleşmesine katkıda bulunduk. Hem de bu zor süreçte, ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissetmelerini ve gündemden biraz uzaklaşmalarını sağladık" dedi.

ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Simge Sağın Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ronaldinho Bülent Uygun Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:42:54. #1.14#
title