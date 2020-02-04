: Antalya 50 bin tarihi obje taş konakta sergileniyor

04.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:37

50 bin tarihi obje taş konakta sergileniyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi taş konak, içinde sergilenen objelerle yüzlerce yıl öncesine kapı aralıyor. Arkeolog- sanat tarihçisi Hakan Tazecan tarafından oluşturulan kültür merkezinde, el emeği göz nuru kilimlerden, eski dönem savaş aletlerine kadar her şey ziyaretçileri tarihi gezintiye çıkarıyor.

Antalya'da oturan arkeolog ve sanat tarihçisi Hakan Tazecan, Kaleiçi'nde sit alanı kapsamında bulunan 2 bin yıllık Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan taş konak içinde açtığı kültür merkezinde farklı yıllara ait objeleri meraklılarının seyrine sunuyor. El emeği göz nuru kilimlerden eski dönem savaş aletlerine kadar 50 bin parçanın üzerinde obje ziyaretçileri tarihi bir geziye çıkartıyor. Geleneksel el sanatlarıyla ilmek ilmek işlenen antika eserleri yıllar içinde bir araya getirdiğini anlatan Tazecan, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kültür merkezi içinde Türk kültürüne ait birçok objenin olduğunu ve sergilendiğini anlatan Tazecan şöyle konuştu:

"Bu objeler kendi klasmanındaki en özel parçalar. Bakır, çini, ahşap, tekstil eşyaların en iyileri diyebiliriz. Burada binin üzerinde yıllara meydan okumuş çeyiz sandıkları bulunuyor. Toros ve Akdeniz yöresinden temin edilmiş bölgenin önemli kültür varlıkları yer alıyor. Özellikle tekstil koleksiyonlarımız çok sağlam. Mısır'da 2 bin yıl önce üretilmiş tekstil objelerinden, yıllara meydan okumuş yörük kadınlarının giyim için kullandığı tekstil objeleri var. Aynı zamanda bakır, süs ve savaş aletleri de ilgi çeken objeler arasında. Buradaki parçaların içinde kıymetli ve vasat olanları ayrıştırıyoruz. Tarihi ve kültürel değerleri olmayanları satıyoruz. Bunları satarken yabancıların Türk tarihinden ve buradaki eşyaların hikayelerini de öğrenmelerini sağlıyoruz."

Gelecek yıllarda yörük kültürünü yansıtan giyim objelerinin sergilendiği bir yörük kültürü müzesi açmayı hedefleyen Tazecan, müzesi için kültürel değeri yüksek objeler biriktiriyor.

Kaynak: DHA

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