Antalya 5 Yıldır Bahçelerine Gidemiyorlar

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde sahibinin kiraladığı bahçenin etrafını tel örgüyle çevirmesi nedeniyle bahçelerine giden yol kapanan vatandaşlar, yetkililerden sorunlarının çözülmesini istedi.

Gündoğmuş'a bağlı Balkaya Mahallesi'ndeki Uçansu Şelalesi yakınında bulunan ceviz bahçesini 2013 yılında kiralayan kişi, araziyi tel örgüyle çevirince, bölgedeki 45 kişinin bahçesine ulaşım kapandı. Arazinin içinden geçen yolu kullanamayan vatandaşlar sebze ve meyve ektiklerine bahçelerine Alara Çayı'nı geçerek ulaşmaya çalışıyor. Üzüm, elma, incir, domates ve salatalık gibi ürünler yetiştiren bahçe sahipleri kışın kar yağışıyla birlikte Alara Çayı'nın debisi yükselince bahçelerine geçemediklerini söyledi. Sonbaharın son aylarında paçalarını sıvayarak dereden bahçelerine geçebildiklerini anlatan vatandaşlar, bakımsızlıktan dolayı bahçelerdeki bazı ağaçların da kuruduğunu aktararak yardım istedi.

'ARAZİNİN KÖYE VERİLMESİ ENGELLENDİ'

2006 yılında mahallenin muhtarı olarak görev yapan Hasan Hüseyin Özkan, 2006 yılında buranın köy tüzel kişiliğine geçmesi için başvurdum. Ardından bu kişiler hakkımda olumsuz çalışma yaparak arazinin köye verilmesini engelledi. Aynı kişiler 2013 yılında burayı kiraladı ve şimdi de yolu kapattı dedi.

'TURİSTLER ŞELALEYE GEÇEMİYOR'

Ceviz bahçesini kiralayanların bölgeden geçişe izin vermediğini aktaran Hasan Hüseyin Özkan, Bahçesi bulunan 40'tan fazla arazi sahibi mağdur. 1'inci derece doğal sit alanı olan Uçansu Şelalesi'ne yerli yabancı turistler geçemiyor. Ağustos ayında ırmaktan geçiyoruz, ancak kışın nasıl geçeceğiz diye konuştu.

'YOL YOK EDİLDİ'

Alara Çayı'nda suyun debisi az olduğu dönemde dereden bahçelerine geçtiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Özkan da Burada bir yolun varlığı 1963 yılında çizilen haritada dahi var. Ancak sonra bu yol yok edildi. 45 ailenin kullandığı yol 2013 yılından beri kullanılamıyor, yol açılamadı dedi.