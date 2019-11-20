Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:59
Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.

Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı
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