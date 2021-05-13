ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI
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ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

ANTALYA'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tığ, kargının ucuna bağladığı pet şişeye dereden doldurduğu suyu içerek susuzluğunu giderdiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere'nin dere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Mehmet Tığ, polisin sorularını yanıtladı. Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim dedi.

Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI
ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI
ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI
ANTALYA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞI DERE YATAĞINDAN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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