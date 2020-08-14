ANTALYA 5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA 5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı

5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı*- Antalya'da 5 ay önce ormanlık alanda yavruyken yuvadan düşmüş şekilde bulunan kulaklı baykuş, büyümesinin ardından bakımını üstlenen hayvanseverler tarafından doğaya salındı.

14.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:22

5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı

*- Antalya'da 5 ay önce ormanlık alanda yavruyken yuvadan düşmüş şekilde bulunan kulaklı baykuş, büyümesinin ardından bakımını üstlenen hayvanseverler tarafından doğaya salındı.

Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda 5 ay önce yuvasından düşen ve bitkin halde bulunan yaralı kulaklı baykuş hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından bakılan Baykuş, büyümesinin ardından Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti mevkiinde tekrar doğaya salındı.

Baykuşa bu süre zarfında evinde bakan Arife Yanık, 'Bu kulaklı baykuş, diğer baykuş türlerinden biraz daha farklı. 5 aydır bakıyorduk artık kendi başının çaresine bakabilecek duruma geldi. Ben ona çok alıştım ama doğasına bırakmak zorundayız" dedi.

ANTALYA 5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var 3. Sayfa
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Güncel
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı
10 yaşındaki çocuğu otomobili kullanırken gören sürücüler şaşıp kaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Aylin Nazlıaka Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Yunan
Şu an buradasınız: ANTALYA 5 ay evde bakılan 'kulaklı baykuş' doğaya salındı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 15:37:06. #1.14#
title