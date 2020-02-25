Antalya 40 metreden çivileme denize böyle atladı
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Antalya 40 metreden çivileme denize böyle atladı

40 metreden çivileme denize böyle atladıAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

25.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:40
Antalya 40 metreden çivileme denize böyle atladı

40 metreden çivileme denize böyle atladı

'nın dünyaca ünlü falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

Konyaaltı Varyantları'na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte kendini denize bıraktı. Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen adı öğrenilemeyen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi. Bu kişinin denize düştükten sonra ellerini havaya kaldırmasıyla arkadaşları alkışladı. 'antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten ölüme meydan okurcasına atlaması şaşkınlığa neden oldu.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Antalya 40 metreden çivileme denize böyle atladı
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