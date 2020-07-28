ANTALYA 40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar
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ANTALYA 40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar

40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlarANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün 'Lara Croft'u olarak bilinen komiser yardımcısı Nisa Aydın (43) tarafından verilen silah eğitimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden şekillendi.

28.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:32

40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün 'Lara Croft'u olarak bilinen komiser yardımcısı Nisa Aydın (43) tarafından verilen silah eğitimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden şekillendi. Maske ve fiziki mesafe kuralının uygulandığı alanda polisler 40 derece sıcak altında maskeyle hedefi 12'den vuruyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, atış alanında zorlu eğitimlerden geçerek hedefi 12'den vurmak için ter döküyor. Özel oluşturulan 14 kişilik ekip tarafından verilen eğitimde polisler hem kendi tabancaları hem de uzun namlu silahlarla eğitim alıyor. Tek eliyle tek gözü kapalı hedefleri 12'den vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetilen komiser yardımcısı Nisa Aydın tarafından verilen eğitimlerde, cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Kadın- erkek tüm polisler aynı zorlu eğitimden geçerek görevlere hazırlanırken 8 bin personel yıl içerisinde defalarca eğitime çağrılarak atış taktikleri hakkında bilgilendiriliyor.

Açık alanda yapılan atış eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıla göre bu yıl bir dizi düzenlemeden geçti. Atışın yapıldığı açık alan fiziki mesafeye göre yeniden düzenlenirken, atış için gelen tüm personel girişte önce ateş ölçerden geçip maske takıyor. Alanda kendi tabancaları ve uzun namlulu tüfekleri tek tek dezenfekte eden polisler, atış alanında da bir an olsun maskelerini yüzlerinden ayırmıyor. Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceleri gördüğü atış alanında polisler maskeleriyle zor olsa da hem alanda koşup hem de nefes taktikleri yaparak hedefleri 12'den vuruyor.

8 bin personele 14 kişilik ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, kullanmadığı silah kalmadığından söz etti. Komiser yardımcısı Nisa Aydın, AK- 47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, kadınların da erkekler kadar başarılı işler çıkardığını ifade etti.

'BU YIL ORTALAMA 7 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERECEĞİZ'

Koronavirüs sürecinde maskeyle çalışmanın zor olduğunu anlatan Nisa Aydın, "Yeni dönemde artık koronavirüs tedbirleri ön plana çıktı. Maske ve fiziki mesafeye göre tedbirlerimizi alıp eğitimlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Görev süresince maskeleri kesinlikle çıkarmıyoruz. Sadece atış eğitimi verdiğimiz personel sayısı azaldı. Geçen yıl 3 dönemde 18 bin personele eğitim vermiştik ama bu yıl günde sadece 30 personel alabiliyoruz, bu sayı geçen yıl günde 100 kişiydi. Bu yıl ortalama 7 bin kişiye eğitim vereceğiz" diye konuştu.

'MASKEYLE ÇALIŞMAK GERÇEKTEN ZOR'

Alanda eğitim veren polis memuru Gökçe Öz, sağlık kriterlerinin atış eğitimi süresince üst seviyede tutulduğunu söyledi. Silahların eğitim öncesi ve sonrasında dezenfekte edildiğini anlatan Öz, "Maskeyle çalışmak gerçekten zor. Özellikle sıcak havada yüzümüz terden sırılsıklam oluyor. Ancak sağlık için bu gerekli ve biz buna en üst seviyede dikkat ediyoruz" dedi.

ANTALYA 40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar

Kaynak: DHA

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