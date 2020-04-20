ANTALYA 4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı 4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladıANTALYA'da, illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı.

4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı

ANTALYA'da, illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Hafif yaralanan D.Y.'nin, 4 yıl önce de aynı noktadan denize atladığı ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Öğle saatlerinde parka gelen D.Y., korkulukları aşarak falezlere çıktı. D.Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı D.Y., annesinin gelmesini istedi.

D.Y., bu sırada kendisiyle konuşan polislere, internetten illegal bahis oynadığını, buradan kazandığı yaklaşık 2 milyon liranın ise başkaları tarafından yine internet ortamında çalındığını öne sürdü. Bu nedenle ailesiyle de arasının bozuk olduğunu aktaran D.Y., aynı noktadan 4 yıl önce de atladığını ancak kurtulduğunu belirtti. D.Y., takip edildiğini ve telefonlarının dinlendiğini, bu nedenle hayatının kötü gittiğini iddia etti.

D.Y.'yi ikna etmek için olay yerine uzman ekipleri çağrılırken, deniz polisi ise falezlerin altında beklemeye başladı. Ekiplere, üzerindeki anahtarlarını ve cep telefonunu veren D.Y., annesini aramak istediğini söyleyince telefonunu geri aldı. Bir süre telefonda annesiyle konuşan D.Y., telefonu kapattıktan sonra 30 metrelik falezlerden kendini denize bıraktı.

Müdahale eden deniz polisi, D.Y.'yi bota aldı. Hafif yaralanan D.Y., önce Kaleiçi Yat Limanı'na, buradan da ambulansla tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA