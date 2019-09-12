Antalya 4 asırlık tarihi değirmen yeniden hayat buldu

12.09.2019 09:50

4 asırlık tarihi değirmen yeniden hayat buldu

Antalya'nın Finike İlçesi Gökbük Mahallesinde 17. Yüzyıldan kalma 386 yıllık tarihi taş değirmen, imece usulü onarılarak 30-40 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçirildi. Gökbük Muhtarı İskender Altınok, Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Mahallemize ait bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz dedi.

Finike'ye bağlı Gökbük Mahallesi'nde yaklaşık 4 asırlık geçmişi olan tarihi taş değirmen, mahalle muhtarı İskender Altınok önderliğinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yeniden faaliyete geçirildi. Gökbük'te kendilerinden önce yaşam süren Rumlar tarafından yapıldığı tahmin edilen ve son yıllarda kullanılmayan taş değirmenin aslına uygun bakımı yapılarak hizmete açılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

'YENİDEN BUĞDAY VE ARPA ÖĞÜTÜYORUZ'

Gökbük Muhtarı İskender Altınok, mahallelerinde bulunan 1633 yılından kalma tarihi taş değirmene yeniden hayat vererek, değer kattıklarını söyledi. Altınok, bu fikri önce mahalle meclisinde istişare ettiklerini ve mahalle sakinlerinin de desteğini alarak değirmeni onardıklarını söyledi. Mahallelerindeki tarihi değirmene yeniden hayat vermekten mutlu olduklarını aktaran Altınok, Bizden önce burada yaşamış Rumların yaptığı tarihi bir yapı. Son 30- 40 yıldan bu yana aktif değildi. Mahallelimizle imece usulü ve Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'nin desteğiyle yeniden aktifleştirdik. Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Mahallemize ait bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz dedi.

'MERKEPLERLE UN YAPTIRMAYA GELİRLERDİ'

Mahallede oturan Hasan Korkmazlar (70), değirmenin kendilerine atalarından intikal ettiğini ve 1960'lı yıllara kadar aktif olarak çalıştığını belirterek, Kaş'tan, Demre'den, Kumluca ve civar köylerimizden develerle, merkeplerle un yaptırmaya gelirlerdi. Şimdi insanlar böyle değirmenleri değil, fabrikasyon unları alıp, kullanmayı tercih ediyor. Değirmen aktif olarak kullanıldığı o dönemlerde köyün ticari hayatı da daha aktifti. Nüfusumuz daha kalabalıktı. Okulda bile 140'a yakın öğrencimiz vardı diye konuştu.

'İYİ BİR ÇALIŞMA OLDU'

Mahalle sakinlerinden Günay Akçay da şöyle dedi

Mahallemizdeki değirmenin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi var. Çocukluk yıllarından itibaren gördüğümüz kadarıyla 80'li yıllara kadar faal olan bir çalışma dönemi vardı. Çevredeki uzak mahallelerden un yapmak için mahallemize misafir gelirdi. 80'li yıllardan sonra un fabrikalarının artması böyle yerlere ilgiyi azalttı. Ondan sonra tabii aktif olarak çalışmadı. Yeni mahalle heyetimiz burayı aktif hale getirmek için mücadele verdi. Bu çabalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyoruz. İyi bir çalışma oldu.

Gökbük Mahallesi'ndeki tarihi değirmen faaliyete geçirildikten sonra öğütülen un gözleme yapılarak konuklara ikram edildi.

Kaynak: DHA