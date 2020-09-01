ANTALYA 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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ANTALYA 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandıANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

01.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:33

4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 18.30'da, Serik ilçesi Belek Mahallesi yolu, Eminceler Mevkii'nde meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ışıklandırma direğine çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 3 araca çarptıktan sonra takla atarak durdu. Paramparça olan aracın 2 tekerleği de koptu. Kazaya neden olon otomobildeki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ANTALYA 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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