ANTALYA 32 otomobilin motor ve şase numarasını değiştirip, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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ANTALYA 32 otomobilin motor ve şase numarasını değiştirip, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

32 otomobilin motor ve şase numarasını değiştirip, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıntı 32 otomobili motor ve şase numarasını değiştirerek başkalarına satmaya hazırlanan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

03.09.2020 19:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:03

32 otomobilin motor ve şase numarasını değiştirip, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıntı 32 otomobili motor ve şase numarasını değiştirerek başkalarına satmaya hazırlanan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 'change' yöntemi uyguladığı 32 otomobil ise ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında ilçede çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Ö.O.G. ve M.B.?nin İstanbul ve Kocaeli'den çaldıkları 32 otomobili 'change' yöntemi olarak tabir edilen motor ve şase numarasını değiştirme yöntemiyle Alanya ile birçok ilde satacaklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları 2 şüphelinin Alanya'da gizlendiği adrese operasyon düzenledi. Ö.O.G. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 'change' yöntemi uyguladığı 32 otomobilin birçoğu ise Alanya başta olmak üzere farklı illerde ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Ö.O.G. ve M.B. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan çalınan otomobillerin orijinal haline getirildikten sonra sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

ANTALYA 32 otomobilin motor ve şase numarasını değiştirip, satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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