Antalya 30 yıllık savaş uçağı TIR'larla okula getirildi 30 yıllık savaş uçağı TIR'larla okula getirildiTÜRK Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca çeşitli operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamlayan F4 E Phantom savaş uçağı, artık eğitime hizmet edecek.

30 yıllık savaş uçağı TIR'larla okula getirildi

TÜRK Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca çeşitli operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamlayan F4 E Phantom savaş uçağı, artık eğitime hizmet edecek. Eskişehir'den 3 TIR'la parçalar halinde yola çıkan uçak 6 saatte Antalya'ya getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca faal olarak görev alan F4 E Phantom savaş uçağı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek tematik okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. 30 yıllık görevin ardından uçuş süresini tamamlayan ve parka çekilen savaş uçağını liseye getirmek için 3 yıllık görüşmeden olumlu yanıt alan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, Eskişehir'e giderek uçağı parçalara ayırttı.

8 GÜNDE PARÇALAR BİRLEŞTİRİLECEK

Üç saatlik yükleme işleminin ardından 3 TIR'la yola çıkan savaş uçağı, konvoy eşliğinde 6 saatlik yolculuğun ardından lisenin bahçesine getirildi. Uçağı gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken, velileriyle birlikte selfie çekti. Savaş uçağını okulun bahçesindeki yolcu uçağının yanına park ettiren Haldun Çevik, görevli teknisyenlerle birlikte uçağın montajına yarın başlayacaklarını ve 8 gün süreceğini söyledi. Uçağın tüm parçalarının eksiksiz olduğunu da kaydeden Çevik, "Motorundan kanatlarına kadar her şeyi eksiksiz. Bu uçağın emsalleri şu anda hala Türk Hava Kuvvetleri'nde görevlere katılıyor. Ancak bu uçak parka çekildiği için çok ısrarcı olduk, yazışmalar sonucunda uçağı alıp getirdik. Burada 8 günde iniş takımlarının üzerinde durabilecek hale getireceğiz. Yolcu uçağımıza bir isim vermiştik, buna da bir anket yapacağız ve ismine öğrencilerimiz karar verecekö dedi.

Uçağın yarından itibaren parçalarının birleştirilmesine başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA