ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
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Antalya, Şili, Güncel

ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladıŞİLİ'de yaşayan Hintli çift, 350 kişinin katıldığı, 3 gün 3 gece sürecek düğünle Antalya'da dünyaevine giriyor.

12.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:28
ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

ŞİLİ'de yaşayan Hintli çift, 350 kişinin katıldığı, 3 gün 3 gece sürecek düğünle Antalya'da dünyaevine giriyor. Hint geleneklerine göre yapılan ve 1 milyon euroya mal olan düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da, Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğün organizasyonlarına bu kez Şili'de yaşayan, Hint kökenli çifti ekledi. Üç kuşak önce Şili'ye yerleşen Uttamchandani ve Adwani aileleri, çocuklarını Antalya'da evlendirdi. Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Şili'de ekim ayından bu yana devam halk ayaklanması olduğunu, bununla birlikte Suriye'de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen düğün organizasyonunu gerçekleştirebildiklerini anlattı.

Titanic Mardan Palace'da gerçekleştirilen düğüne Şili'den 350 kişi geldi. Düğün için Hindistan'dan 23'ü aşçı ve yardımcıları olmak üzere 43 kişilik ekip de Antalya'ya geldi. 3 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı. Gelin Roshni Uttamchandani ile damat Rajeev Adwani, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya'ya geldi. Düğün merasimi için özenle hazırlanan gelin ile damat, nikahın yapılacağı plaja arkadaşlarının düzenlediği eğlence kortejiyle geldi. Damat Rajeev Adwani, iki kız kardeşi ile birlikte üstü açık araçla sahile geldi. Gelin, 4 kişinin taşıdığı çiçeklerden oluşan seremoni tahtı altında yürüyerek damadın yanına ulaştı.

Çift bir araya geldikten sonra nikah merasimi başladı. Hint geleneklerine göre birbirlerine iple bağlanan çift, kendilerine ayrılan bölüme çıkarak yakın akrabalarıyla oturdu. Tören, Hint geleneklerine göre devam etti. Davetliler ellerindeki cep telefonlarıyla nikahın her anını çekti. Davetlilerin ellerindeki Hint kınaları ise dikkati çekti. Gelinin ellerinin her yanına kına yakıldığı göze çarptı.

ŞİLİ'DEN ANTALYA'DA YAPILMIŞ İLK HİNT DÜĞÜNÜ

Bünyat Özpak, Hint düğünleri ve organizasyonlarıyla ilgili şöyle konuştu;

"Bugün gerçekleştirdiğimiz düğün Hindistan'dan Şili'ye üç jenerasyon önce göçen bir ailenin düğünü. Şili'ye göçen ailenin üçüncü jenerasyon çocuklarının düğünü. Şili'de ekim ayından bu yana devam eden halk ayaklanmaları yaşanıyor. Bazı konularda çok zorlandık, Güney Amerika'dan İspanya'dan Meksika'dan misafirleri var. Ayaklanmadan çok etkilendi. Şili'den Antalya'da yapılmış ilk Hint düğünü. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi iletişim kurduk, endişelerini giderdik. Getirmeye başardık. 300 kişilik bir düğün, 3 gün 3 gece sürecek. Yüksek bütçeli, 1 milyon euro civarında."

'PLANLI HİNT DÜĞÜNLERİNİN YÜZDE 90'I İPTAL OLDU'

Seyahat ve turizm sektörünün krizlerden en çok etkilenen sektörler olduğunu dile getiren Özpak, "Etkinlik sektörü her şeyden çok etkileniyor. İki ay önceden etkilerini hissetmeye başladık ve hijyen önlemleri almaya başladık. Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen ileri tarihli işler iptal olmuş durumda genel olarak. Planladığımız Hint düğünlerinin yüzde 90'ı iptal oldu" diye konuştu.

İKİNCİ DÜĞÜN RİXOS PREMİUM BELEK'TE

Titanic Mardan Otel'de gerçekleşen düğünün yanı sıra, Rixos Premium Belek'te de bir başka Hint düğünü yapıldı. Düğün için 350 kişi Hindistan'dan geldi. Basına kapalı düğün Hint geleneklerine göre gerçekleşti.

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ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

Kaynak: DHA

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ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı

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