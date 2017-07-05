Antalya 2760 Rakımda Pedal Çevirdiler

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde macera tutkunu 3 arkadaş 7 kilometre sırtlarında taşıdıkları bisikletleriyle 2760 rakımlı Eren Dağı'nın zirvesine çıkarak pedal çevirdi.Doğa sporları üzerine birçok farklı aktivitenin Kemer'e kazandırılmasında önemli rol oynayan Ömer Nizam., bu hafta sonu arkadaşları Osman Minta ve Sadık Umut Sunay ile birlikte Toros Dağları'nın merkezi Beydağlarının uzantısı 2760 rakımlı Eren Dağı zirvesine bisikletle çıktı.



Macera tutkunu arkadaşlar 1900 rakımlı Beydağı Yaylası'ndan bisikletlerini sırtlarına alarak dağa tırmanışa başladı. Yaklaşık 3.5 saat ve 7 kilometrelik tırmanışın sonunda Eren Dağı zirvesine ulaşan 3 arkadaş, zirvede pedal çevirdi. Daha sonra ekip kayalık ve dik yamaçlardaki zorlu patikalardan inişe geçerek İmecik Yaylası'nda sürüşlerini sona erdirdi.



Ömer Nizam, "Beydağları bölgesi doğa sporları için inanılmaz fırsatlar barındırıyor. Ekip olarak her hafta sonu bölgemizde farklı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta sonu da uzun zamandır hayalini kurduğum Antalya'nın çatısı olarak bilinen ata topraklarım Beydağlarının zirvesinde pedal çevirmek ve dağdan aşağı sürme fikrini arkadaşlarım ile birlikte gerçekleştirdik" dedi.