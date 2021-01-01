Antalya 2021 yılına sessiz girdi
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Antalya 2021 yılına sessiz girdi

01.01.2021 01:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:35
Antalya 2021 yılına sessiz girdi

HER yıl renkli kutlamalar ve eğlence mekanlarıyla yılbaşına coşkulu giren turizm kenti Antalya, 2021 yılına kısıtlama gölgesinde girdi.

HER yıl renkli kutlamalar ve eğlence mekanlarıyla yılbaşına coşkulu giren turizm kenti Antalya, 2021 yılına kısıtlama gölgesinde girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde evlerin balkon ve camlarından havai fişekler atıldı.

Turizm kenti Antalya, her yıl renkli yılbaşı etkinliklerine ev sahipliği yapardı. Konyaaltı Sahili'nde denize giren grup, yeni yılı en olumsuz hava koşullarında dahi denizde karşılardı. Kentin genelinde konserler, etkinlikler alternatif kutlamalar yapılırdı. Vatandaşlar sabaha kadar kentin eğlence mekanlarında doyasıya eğlenirdi. Ancak koronavirüs salgınını kontrol altına almak adına alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

'KISMEN DE OLSA SOKAKTA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'Kent genelinde saat 21.00'den sonra yollar ve sokaklar tamamen boşalırken polis ekipleri kavşaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Trafik polisleri uygulama noktalarından geçen sürücülere alkol kontrolü yaptı. Kısıtlamadan muaf olan taksi şoförleri ve çalışanlar dışında sokaklarında kimsenin olmadığı kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bu yıl denize giren de olmadı. Sahil kıyısındaki boş arsaya karavanını park edip LED ışıklarla da süsleyen Gözde Gürer, köpeği Foxi ile yeni yıla burada girdi. Karavanının kapısı önünde oturan Gürer, kısmen de olsa sokakta olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Atatürk Caddesi'nde de iki atlı polis, devriye görevi yaptı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde kent merkezindeki sitelerin balkon ve camlarından havai fişekler atıldı. Antalya 2021 yılını kısıtlama gölgesinde sessiz bir şekilde karşıladı.


Antalya 2021 yılına sessiz girdi
Antalya 2021 yılına sessiz girdi
Antalya 2021 yılına sessiz girdi
Antalya 2021 yılına sessiz girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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