Antalya, 2021'de 9 milyon 81 bin turist ağırladı

ANTALYA (DHA) - DÜNYANIN en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 2020'deki büyük kaybın ardından 2021'de toparlanma sürecine girdi. Antalya'ya 2021'de gelen toplam turist sayısı, 2020'ye göre yüzde 164 artışla 9 milyon 81 bin 502 kişiye ulaştı.

Antalya turizmi, koronavirüs salgınının etkilerini 2021'de atarak, önemli toparlanma yaşadı. Kente, 2021 yılı 30 Aralık itibarıyla toplam 9 milyon 81 bin 502 yabancı turist geldi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 30 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık süreçte, Antalya Havalimanı'na 8 milyon 973 bin 785, Gazipaşa Havalimanı'na 107 bin 717 turist indi. 2020 yılına göre Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 164'lük artış yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde 15 milyon 211 bin turist sayısına ulaşan kent, bu yıla göre yüzde 40'a yakın kayıp yaşadı.

2020 yılı boyunca korona tedbirleri ile gündeme gelen Antalya'nın 2021'de sürdürülen diploması ve turizmcilerin dinamizmiyle 2022 yılı için önemli başarı elde ettiğini anlatan Yavuz, "Şehrimize gelen 9 milyon misafir 2022 yılı için Antalya tanıtımında en büyük data ve veriyi oluşturacak. Antalya'nın diğer tatil destinasyonlarına göre en büyük avantajı Rus ve Ukraynalı misafirlerin ilk tercihi olmasıydı. Bir büyük destek de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan geldi" dedi.