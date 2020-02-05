Antalya, 2019 yılında 2 milyon 511 bin 700 nüfusuyla sıralamada 5'inci sırada yer aldı

05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) rakamlarını açıkladı. Öncel, Antalya'nın ülke sıralamasında, 2 milyon 511 bin 700 nüfus sayısı ile 5'inci sırada yer aldığını kaydederek, kentte ikamet eden nüfusun, 2018 yılına göre 85 bin 344 kişi olarak arttığını söyledi.



Türkiye'de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak, 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştığını ifade eden Öncel, erkek nüfusun 41 milyon 721 bin 136, kadın nüfusun ise 41 milyon 433 bin 861 olduğunu vurguladı.



Öncel, "Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. ADNKS sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak, 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu" dedi.



Antalya'nın ülke sıralamasında, 2 milyon 511 bin 700 nüfus sayısı ile 5'inci sırada yer aldığını kaydeden Abdi Öncel, "Antalya'da ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 85 bin 344 kişi olarak arttı. 2018 yılına göre 2019 yılında Antalya'da ikamet eden nüfus yüzde 3,5 oranında artış gösterdi. Isparta 2019 yılında 444 bin 914 nüfus ile il sıralamasında 45'inci sırada yer aldı. Isparta'da ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 3 bin 502 kişi sayısıyla arttı. 2018 yılına göre 2019 yılında Isparta'da ikamet eden nüfus yüzde 0,8 oranında artış gösterdi. Burdur ise 270 bin 796 nüfus ile il sıralamasında 66'ncı sırada yer aldı. Burdur'da ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 870 kişi arttı. 2018 yılına göre 2019 yılında Burdur'da ikamet eden nüfus yüzde 0,3 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA