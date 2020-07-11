ANTALYA 2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
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ANTALYA 2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

SPOR 2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldiANTALYA (DHA) - Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.

11.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:48

SPOR 2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

ANTALYA (DHA) - Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.

Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi. 2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.

Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.

ANTALYA 2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

Kaynak: DHA

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