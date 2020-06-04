20 gündür aranan kayıp PTT çalışanının cansız bedeni yonca tarlasında bulundu
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20 gündür aranan kayıp PTT çalışanının cansız bedeni yonca tarlasında bulundu

20 gündür aranan kayıp PTT çalışanı, ölü bulunduANTALYA'nın Kaş ilçesinde çalışan ve 20 gün önce Elmalı ilçesindeki ailesinin yanına geleceğini söyleyerek ortadan kaybolan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ın (29) cansız bedeni, dün yonca tarlasında bulundu.

04.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:57

20 gündür aranan kayıp PTT çalışanı, ölü bulundu
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çalışan ve 20 gün önce Elmalı ilçesindeki ailesinin yanına geleceğini söyleyerek ortadan kaybolan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman'ın (29) cansız bedeni, dün yonca tarlasında bulundu.
Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman, 15 Mayıs'ta Elmalı'da yaşayan ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı. Aynı gün ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.
Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede de aramalar yapıldı.
TARLA SAHİBİ BULDU
Dün, Uğur Tayman'ın en son görüldüğü Eşek Göleti'nin yakınındaki yonca tarlasını sulamaya giden çiftçi, yerde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı. Tarla sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde yerdeki kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin cebinden Uğur Tayman'a ait kimlik çıktı. Ardından olay yerine çağrılan ağabeyi İsmail Tayman ve babası Münir Tayman, cesedi teşhis etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğur Tayman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uğur Tayman'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

20 gündür aranan kayıp PTT çalışanının cansız bedeni yonca tarlasında bulundu

Kaynak: DHA

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