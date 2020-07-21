ANTALYA 2.5 aydır kayıp Kazak kızı Araylım için arama çalışmaları sürüyor
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ANTALYA 2.5 aydır kayıp Kazak kızı Araylım için arama çalışmaları sürüyor

2.5 aydır kayıp Kazak kızı Araylım için arama çalışmaları sürüyorAntalya'da kendisinden 2.5 aydır haber alınamayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'nın (21) son görüldüğü alanda, sabah saatlerinde arama yapıldı.

21.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:11

2.5 aydır kayıp Kazak kızı Araylım için arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da kendisinden 2.5 aydır haber alınamayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'nın (21) son görüldüğü alanda, sabah saatlerinde arama yapıldı. Aramadan sonuç alınamadı.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2.5 aya rağmen genç kız bulunamadı.

Bugün sabah saatlerinde polis, UMKE ve AKUT ekipleri, Orynbeyeva'nın en son görüldüğü Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık ve çalılık alanda arama yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

ANTALYA 2.5 aydır kayıp Kazak kızı Araylım için arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

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