ANTALYA 180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyor
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ANTALYA 180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyor

180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyorANTALYA'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretti.

ANTALYA 180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyor
14.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 09:53

180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyor

ANTALYA'da girişimci Muammer Şahinkaya (38), Türkiye'nin ilk ve yerli deniz otomobilini, sanayi sitesindeki 180 metrekarelik atölyesinde üretti. 2 yılda 30 otomobil ürettiklerini aktaran Şahinkaya, sırada 19 otomobil olduğunu söyledi.

İşletme fakültesi mezunu Muammer Şahinkaya, 2 yıldır Antalya'nın Döşemealtı ilçesi sanayi sitesinde Türkiye'nin ilk ve tek yerli deniz otomobilini üretiyor. Şahinkaya'nın 180 metrekarelik atölyede ürettiği ve 'Spyder' adını verdiği otomobiller, büyük ilgi görüyor. Jet-ski motorlarının takıldığı otomobillerle 100 kilometre hız yapılabiliyor. 35 ile 70 bin TL arasında satılan otomobillere ABD'den de talep geldi. Serbest Bölge'deki yat firmalarında proje uygulama üzerine çalışmalar yaptığını, sonrasında insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye karar verdiğini söyleyen Muammer Şahinkaya, "2015 yılında çalışırken evimin çatısında da otomobil üzerine modelleme çalışması yaptım. Sonrasında bir jet-ski motoru bularak bunu otomobile monte ettim. Ardından Karadeniz usulü suya indirdim ve sonrasında hayatımı bu yönde değiştirdim. Şu an bu aracı Türkiye'de ilk yapan biziz. Ciddi talep alıyoruz. Pandemiden dolayı ertelenen taleplerimiz oldu" diye konuştu.

'FARKINDALIK İÇİN BU İŞE GİRDİK VE BAŞARILI OLDUK'

2 yıl önce aracın tüm testlerinin yapılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kendilerine üretim izni verildiğini belirten Şahinkaya, "Bu araç bakanlıktan aldığımız izin doğrultusunda ve kaptan ehliyeti gerektirmiyor. Jet-ski kategorisinde bir araç. Turizme yönelik alternatif bir deniz aracı. Dünyanın herhangi bir yerinde jet-ski'yi bulabilir ve kullanabilirsiniz ama böyle bir aracı bulup kullanamazsınız. Farkındalık yaratmak için bu işe girdik ve başarılı olduk" dedi.

'3- 4 HAFTA İÇİNDE TESLİM EDİYORUZ'

Jet-ski'de arka arkaya oturulurken, bu otomobilde yan yana oturulup, sohbet edilebildiğine dikkat çeken Şahinkaya, "Araçta çocuklarımızla oturup gezebiliyoruz. Ama jet-ski de böyle bir imkan yok. İleri yaştaki insanlar jet-ski'de düşme korkusu yaşıyor. Bunun içi tamamen güvenli. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Üretime başlamadan önce renklerine karar verilmesi gerekiyor. Bir aracı 3- 4 hafta içerisinde teslim ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyadan görüp, araç için ABD'den talepte bulunanlar olduğunu da söyleyen Muammer Şahinkaya, şunları kaydetti:

"Genellikle yurt içine çalışıyoruz ama yavaş yavaş yurt dışından da talep gelmeye başladı. Şimdilik 180 metrekarelik atölyede üretiyoruz ama gelecekte bu alan bize yetmeyecek. Ayrıca Türkiye'de daha önce yapılmamış olan ve projesi hazır 4- 5 çalışmamız bulunuyor. Bunları şimdilik söylemezsek daha iyi olur. Sürpriz olsun. Bugüne kadar 30 otomobil ürettik. 7 araç daha üreteceğiz. Ayrıca ertelenen 12 siparişimiz var. Tekne yapımında kullanılan, elyaf ve polyester karışımı olan fiber malzeme kullanıyoruz. Müşterilerimiz jet-ski'lerini getirdiği zaman motorunu bizim yaptığımız otomobile aktarıyoruz. Jetlerin kabuklarını ise kendilerine iade ediyoruz. Böyle bir üretimde alıcıya otomobil 35 bin TL'ye mal oluyor. Jet-ski'leri yoksa ve anahtar teslim araç istedikleri zaman bu rakam 60- 70 bin arasında değişiyor. Tabi ki jetin yaşına bağlı olarak fiyatlarda oynama olabiliyor. Şu ana kadar 110 ve 130 beygir olmak üzere 2 çeşit motor taktık. 110 beygirde kara hızıyla 80 kilometre hıza çıkabiliyoruz. 130 beygirde ise 100 km hız yapabiliyor. Bizim hedeflerimiz büyük."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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