ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 150 yıllık gelenek unutulmasın diye mahalle muhtarı ve cami imamı ev ev dolaşıp çocuklara şeker ve harçlık dağıttı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 150 yıllık gelenek unutulmasın diye mahalle muhtarı ve cami imamı ev ev dolaşıp çocuklara şeker ve harçlık dağıttı.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde daha önce bayram günleri cami bahçesinde toplanan çocuklara şeker ve harçlık dağıtılıyordu. 2 yıldan beri yaşanan koronavirüs salgını yüzünden bu gelenek yaşatılamıyordu. Mahallede yaşayan çocukların bu geleneği unutmaması için mahalle imamı ve muhtarı bir yöntem geliştirdi. Mahalle halkı tarafından gideri temin edilen şekerler, poşetlenerek mahalle çocuklarının evine kadar götürüldü.

Ortaköy Hacı Dudu-Yusuf Duran Camii imam hatibi, Kumluca Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İsmail Orhantekin, "Pandemiden dolayı çocuklarımız camiye gelemiyor. Bayramın güzelliklerini çocuklarımıza yaşatmak için ev ev onları ziyaret ediyoruz. Onları mutlu etmek, şeker dağıtarak, harçlık dağıtarak bayramın maneviyatını onlara yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya da "Çocuklarımız 150 yıllık geleneğimizi unutmasın diye ev ev dolaşarak onlara şekerlerini ve harçlıklarını veriyoruz. Daha önce çocuklarımız camide toplanıyordu. Bayram namazından sonra şekerleri ve harçlıkları veriliyordu. Çocuklarımız 150 yıllık bu geleneği pandemiden dolayı unutmamaları için ev ev dolaşıp harçlıklarını şekerlerini veriyoruz" diye konuştu.

ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA 150 YILLIK GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:52:29. #1.16#

title