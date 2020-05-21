ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı
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ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı

150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı (2)DOĞA KORUMA EKİPLERİ TESLİM ALDIAntalya'da hayvancılık yapan Fatma- Saadettin Öncel çiftinin, çiftliğindeki yaklaşık 150 tavuğu telef ettikten sonra, Saadettin Öncel'in Türk filminden esinlenerek yaptığı düzenlekle yakalanan tilki,...

21.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:20

150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı (2)

DOĞA KORUMA EKİPLERİ TESLİM ALDI

Antalya'da hayvancılık yapan Fatma- Saadettin Öncel çiftinin, çiftliğindeki yaklaşık 150 tavuğu telef ettikten sonra, Saadettin Öncel'in Türk filminden esinlenerek yaptığı düzenlekle yakalanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından teslim alındı. Tilki, yakalandığı düzenekle ekip aracına yüklendi. Tilkinin hayvanat bahçesine götürülerek burada korumaya alınacağı öğrenildi.

ANTALYA 150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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