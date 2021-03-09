ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi
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ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi

09.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45

15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdiAntalya'da 15 yaşındaki Hamza Emin Günay, oturdukları 7 katlı apartmanın 3'üncü kat penceresinden atlayıp yaşamına son verdi.

15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi

Antalya'da 15 yaşındaki Hamza Emin Günay, oturdukları 7 katlı apartmanın 3'üncü kat penceresinden atlayıp yaşamına son verdi. Oğlunun cesedini gören Ayşegül Günay, sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen Günay, Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden diye gözyaşı döktü. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Göller Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Hamza Emin Günay, oturdukları evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine koşan yakınları, Hamza Emin Günay'ın kanlar içinde yattığını fark etti. Hemen aşağı koşan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Günay'ın öldüğünü belirledi. Oğlu Hamza Emin Günay'ın ölümü üzerine sinir krizi geçiren Ayşegül Günay, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce yere kapanan Ayşegül Günay, Hamzam güneşim, nazar boncuğum. Üşüdün artık, kalk yerden. Ben sensiz ne yaparım. Bu acıyla nasıl yaşarım diye gözyaşı döktü. Günay'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi
ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi
ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi
ANTALYA 15 yaşındaki Hamza, pencereden atlayıp yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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