ANTALYA '100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da

07.08.2019 16:30

'100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da

Türkiye'deki havalimanlarını dolaşan '100Yüz100Ülke' isimli fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda açıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan fotoğraf tutkunu Mustafa Çankaya'nın havalimanı sahası içinde çektiği fotoğrafların yer aldığı '100Yüz100Ülke' sergi, Ankara- Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Antalya Havalimanı İç Hatlar asma katta açıldı. Türkiye'deki havalimanlarını dolaşan serginin açılışına Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz'ın yanı sıra sergi sahibi Mustafa Çankaya katıldı.

Açılışta konuşan Mustafa Çankaya, Sergim ilk olarak Esenboğa Havalimanı'nda açıldı. Ardından Antalya'da sanatseverlerle buluşturduk dedi.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlere Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz ise bundan sonraki günlerde de düzenlenecek sergi ve etkinliklerle Antalya'nın dünyaya açılan kapısı havalimanında Türkiye'yi ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA