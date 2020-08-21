HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya 1 milyon turist rakamını geçti

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmin en karanlık yılında Antalya'nın 2 aylık bir dilimde 1 milyon turist rakamını yakaladığını söyledi.

Antalya 1 milyon turist rakamını geçti
21.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:12

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizmin en karanlık yılında Antalya'nın 2 aylık bir dilimde 1 milyon turist rakamını yakaladığını söyledi.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, kendi bloğunda yaptığı değerlendirmede turizmin dünya genelinde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşarken, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan destinasyonların yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Dünya genelinde yoğun bir şekilde iki farklı baskı altında ilerlenen bir süreç yaşandığına dikkat çeken Yavuz, "Birinci kesim hayatta ne insan sağlığından daha önemli olabilir, turizm kapılarını açarak insanlarımızın hayatını riske atmamalıyız" endişesini dile getirirken, diğer kesim 'aylardır işsisiz, geleceğe dair büyük endişemiz büyük, çalışmamız gerekiyor, çalışamamak koronadan daha büyük tehlike bizim için' çağrısını yapıyor" dedi.

Bu şartlar altında okyanusta dalgalara vura vura ilerleyen bir gemi gibi bu yıl turizmdeki herkesin gözü kulağının kaptandan gelecek "kara göründü" anonsunda olduğuna vurgu yapan Yavuz, şunları söyledi:

"Dünyanın birçok turizm bölgesi bu süreci benzer şekilde yaşıyor. Son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine birer birer seyahat uyarısı geldi. Mayorko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahilleri gibi yaz destinasyonları yasaklar ve engellerle boğuşuyor. Her biri zaten küçüle küçüle kuşa dönmüş turizm pastasından küçük de olsa bir dilim kapmaya ve bununla hayata tutunmaya çalışıyor. Ama neredeyse sezon da bitti."

Antalya'nın mücadelesi

Antalya'nın bu kötü süreçte çok büyük mücadele verdiğini anlatan Yavuz, "Antalya bir yandan salgını kontrol altına almak, diğer yandan rizikolu bölge olmaktan çıkmak ve bir an önce aylardır evine kapanmış yüz binlerce çalışanı tekrar hayata bağlamak için var gücüyle çalıştı. Sertifikalar alındı, yurt dışından bu sancılı dönemde turizmciler davet edildi, tanıtım faaliyetleri artırıldı. Herkes elinden geldiğince katkı vermeye, bir şeyler yapmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 16 milyon turistle 30 yıllık tarihinin rekorunu kıran bir şehir için yaşanan bu süreç ve kayıplar çok ağır geldi. Kolay değil, 4 ay tek uçağın inmediği, tek otelin açılmadığı, tek turistin gelmediği bir süreçte yılın üçte biri zaten kapkaranlık bir dönemdi. Çabalar, uğraşlar, ikna turları sonucu ancak Temmuz ayında az da olsa hareketlenen ve Ağustos ayında birtakım şartlarla ilerleyen sezonda Antalya dün itibarı ile 1 milyon turisti yakaladı. Bunu bir zafer ya da başarı olarak sunmuyorum ama bu süreçte bu başarının küçümsenmemesi gerekir. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsak önemli bir düşüş yaşanıyor, ancak bu dünya genelinde istisnasız her turizm destinasyonu için geçerli. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. Bu bağlamda şu anki durumu gelecek sezonlara tutunabilmek adına korona sezonunda düşmeden hayatta kalabilmek için önemli bir umut ışığı olarak görmek gerekiyor. 2020 yılında ilk 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı 3. Sayfa
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Berat Albayrak Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Antalya 1 milyon turist rakamını geçti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:12:51. #1.14#
title