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Antakya OSB, Ortadoğu ile ilişkilerin iyileştirilmesini bekliyor

Turkishtime ve Halkbank'ın gerçekleştirdiği Ortak Akıl Toplantıları'nın 24'üncü durağı Antakya Organize Sanayi Bölgesi oldu.

23.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:23
Antakya OSB, Ortadoğu ile ilişkilerin iyileştirilmesini bekliyor

Turkishtime ve Halkbank'ın gerçekleştirdiği Ortak Akıl Toplantıları'nın 24'üncü durağı oldu. Toplantıda, bölgenin üretim ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi için Ortadoğu'daki krizin bitmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Dunya.com

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