Antakya OSB, Ortadoğu ile ilişkilerin iyileştirilmesini bekliyor

23.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:23

Turkishtime ve Halkbank'ın gerçekleştirdiği Ortak Akıl Toplantıları'nın 24'üncü durağı Antakya Organize Sanayi Bölgesi oldu. Toplantıda, bölgenin üretim ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi için Ortadoğu'daki krizin bitmesi gerektiği vurgulandı.