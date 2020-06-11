Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor
11.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:15

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor

 

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek.Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin yapımında sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği sanayi sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğru, sanayi sitesinin 465 bin metrekare arazi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile yapımında sona geldiğini söyledi. Doğru, "İnşaatı yapılan sanayi sitemizin altyapısı bakanlığımız, kooperatifimiz ve mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere iş yerlerinin çatılarında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilecektir. Örnek teşkil edecek yaşayan bir sanayi sitesi olacaktır" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek eylül ayında sanayi sitesinin açılışını yapmayı planladıklarını, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yapması talebinde bulunduklarını söyleyen Doğru, şöyle devam etti: "Fabrikalarımızda inşaatlarımız tamamlanmış durumda altyapılarımızda son testler yapılıp 15 gün içerisinde beton asfalt çalışmalarımız başlayacaktır. Sitemizde 100 mobilya fabrikamız mevcut, 30'u aktif üretim yapmaktadır. Diğer firmalarımız da üretime uygun hale getirebilmek için gerekli olan düzenlemelerini yapmaktadır. Yaklaşık bu ay sonu veya önümüzdeki ay içerisinde firmalarımızın tamamının üretime başlamasını planlamaktayız."'HEDEFİMİZ 500 MİLYON DOLAR İHRACATA ULAŞMAK'Yaklaşık 15 bin istihdam hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Doğru, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza verdiğimiz sözle 500 milyon dolar ihracata ulaşmak istiyoruz. Mobilya sektörümüz Hatay'da önemli bir sektördür. Bunu daha da ileri götürebilmek adına mevcut olan üretim alanlarına geçtikten sonra kapasitemizi ve ürün anlamında da firmalarımız için katma değerli ürün üretebilmeyi planlamaktayız. İnşallah en kısa süre içerisinde burada tam kapasiteye ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Sitemizde mevcutta bulunan sosyal tesis alanlarımız, yeşil alanlarımız, güneş enerjisiyle elektrik üretimi, kreş alanımız ve spor tesisimiz bulunuyor. Yani tam anlamıyla yaşayan bir site haline getirmeyi planlıyoruz. 10 bin çalışan hedefine, 10 bin ağaç dikimi yapıyoruz. Buradaki her çalışanımızın bir ağacı olsun istiyoruz. Tüm binalarımızın önlerine Türk bayrağımızı yerleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak, projemizin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenimiz birlik içerisinde hareket etmemizdir."'ÖNEMLİ OLAN ÇOK ÜRÜN DEĞİL, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN'

Başkan Hüseyin Doğru, mobilya imalatında en önemli olanın tasarım olduğuna dikkat çekerek, "Çok ürün üretmekten ziyade katma değerli ürün üretmeyi hedeflemekteyiz. Avrupa ve Amerika pazarına ulaşabilmeyi oraya uygun nitelikte ve uygun tasarımlarda ürün üretebilmek çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki aşamalarda projemizi burada bırakmayıp daha da genişleyip, büyüterek hem sektörümüze hem şehrimize hem de ülkemize daha faydalı olmak için elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim burada üreticilerimiz arasında ahşap işlemeciliği konusunda çok iyi olan firmalarımız var. Zigon sehpa imalatında Türkiye'de ve dünyada da aslında Antakya olarak iyi bir noktadayız. Çok çeşitli ve çok adetli üretim yapan firmalarımız mevcut. Modern koltuk, yemek ve ev mobilyası, yatak odası üreten ve kapı, mutfak üreten firmalarımız mevcut" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:17:17. #1.15#
title