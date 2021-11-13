Antakya Medeniyetler Korosu, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi - Haberler
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Antakya Medeniyetler Korosu, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Antakya Medeniyetler Korosu, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

HATAY (AA) - Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından iki yıl önce başlatılan cumartesi konserleri kapsamında Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

Konserin son bölümünde kentte çekimleri süren "Kalp Yarası" sinema ve dizi oyuncusu Yonca Şahinbaş sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu konser 1 saat sürdü.

Konsere Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un takım kaptanı Mame Diouf'un da katıldı.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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