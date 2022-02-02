Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de sahne alacak

KAYSERİ (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı, 3 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini vatandaşlar ücretsiz izleyebilecek.