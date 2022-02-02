Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de sahne alacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de sahne alacak

AA, Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de sahne alacak

Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

KAYSERİ (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı, 3 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini vatandaşlar ücretsiz izleyebilecek.

AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Antakya, Konser, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title