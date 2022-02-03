Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi

KAYSERİ (AA) - Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri'de sahne aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Antakya Medeniyetler Korosu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Merkez Salonu'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

Koro üyeleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Koro Şefi Yılmaz Özfırat, şarkı aralarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yansıması olan koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin bulunduğunu belirtti.

Özfırat, Kayserilileri 1 Nisan 2022'de başlayacak EXPO 2021 Hatay'a davet etti.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve vatandaşlar katıldı.