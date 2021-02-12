Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
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Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

12.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:15
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyorBİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi kenti ilan edilen Hatay'ın tescilli künefesi, dünyaya ihraç ediliyor.

Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi kenti ilan edilen Hatay'ın tescilli künefesi, dünyaya ihraç ediliyor. Başta ABD olmak üzere, Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur gibi ülkelere ihraç edilen künefede hedef, Avrupa ülkeleri. 

Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlının yanı sıra mutfak kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip medeniyetler şehri Hatay'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antakya künefesi, dünyaya nam saldı. Şoklanmış bir şekilde dünyanın dört bir yanına ihraç edilen künefe, ABD, Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Güney Afrikalı vatandaşların damaklarını tatlandırıyor.

ANTAKYA KÜNEFESİNDE, YENİ HEDEF AVRUPAAntakya künefesinin yurt içi satışının yıllık 600 ton, yurt dışı satışının ise 360 ton olduğunu aktaran Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya künefesinin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tescil edilmesi için uluslararası tescil müracaatında bulunduklarını ve kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Çinçin, AB tescilinin ardından, o ülkelere ihracatın artmasını beklediklerini ifade ederek, künefenin içinde kullanılan peynirin, 'Antakya künefelik peyniri' adıyla da tescil çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

'YURT DIŞI İHRACATIMIZ AYLIK 100 BİN PORSİYON'

Hatay'da 1949 yılından bu yana Antakya künefesi üretimi yapan tesisin yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Uçar, standarda uygun şoklanmış vaziyette hazırladıkları künefeyi ABD, Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Singapur gibi ülkelere ve Güney Afrika'nın Johannesburg kentine ihraç ettiklerini söyledi. Avrupa Birliği tescilinin ardından ihracatta yeni bir atılım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar, "1949 yılında kurulan şirketimiz, Türkiye geneline ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Türkiye'deki hedef noktalarımız, restoran, kafe ve market gibi yerler. Dünyada da yine aynı şekilde bu noktalara satış yapmaktayız. Şu anki hedefimiz, Antakya'nın tescilli tatlısını Avrupa Birliği tescilinin ardından, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerine göndermek. Şu anda Türkiye geneline aylık 200 bin porsiyon dağıtım yapıyoruz. Yurt dışına da aylık 100 bin porsiyon ihracatımız bulunuyor" dedi.

Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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