Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı
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Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı

Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin fiziki yapı ve ihtiyacına göre üstyapı gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı.

Kent merkezindeki caddenin mevcut eski zeminini söken HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece boyu sürdürdüğü çalışmalarda önemli mesafe katetti.

HBB ekipleri zemin söküm işlemlerinin ardından PMT serimi gerçekleştirerek altyapısı tamamlanan caddeyi beton asfalt serimine uygun hale getirecek.

Beton asfaltın yapılmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açılacak.

Kaynak: Bültenler

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