Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin fiziki yapı ve ihtiyacına göre üstyapı gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı.