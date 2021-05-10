Antakya Harbiye Caddesi asfaltlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma günlerini fırsata çevirerek altyapısı tamamlanan birçok caddeyi beton asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların yeni adresi Antakya Harbiye Caddesi oldu.

Caddedeki mevcut zemini sökerek işe koyulan HBB ekipleri, PMT seriminin ardından caddede beton asfalt serimine başladı.

Sorumluluk alanlarındaki altyapısı tamamlanan tüm bölgelerin üstyapı çalışmalarına hız vereceklerini bildiren HBB yetkilileri, bu süreçte sabır ve anlayış gösteren Hataylılara teşekkür etmeyi unutmadı.

Kaynak: Bültenler