Antakya Devlet Konservatuvarından Konser Jesti

Üniversitemiz Antakya Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde, Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği'ne ithafen konser düzenlendi.

Üniversitemiz Antakya Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde, Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği'ne ithafen konser düzenlendi.

Konserde ilk konuşmayı yapan ADK Md. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tekin "2018'de kurduğumuz Konservatuvarımızda kısa sürede çok yol aldık. Temel hedefimiz öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için eğitim-öğretim seviyemizi geliştirmek ve yükseltmektir. Gelecek yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bu güne kadar akademisyen ve öğrencilerimizle Rektörlük ve Valiliğin birçok programında, kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldık.

Bugün de, öğrenci ve akademisyenlerimizin yararlanması için yarım kuyruklu piyanolarını ilimizde sanatın önemli bir merkezi olan Konservatuvarımıza emanet eden DMK Derneği üyelerine teşekkürlerimizi sunmak için bir konser düzenledik. Çünkü bu piyanonun kurumumuza teslim edilmesi sonucu; eğitim-öğretim amacı ile derslerde, resital, dinleti ve sanatsal etkinliklerde kullanılması, manevi değerini her gün daha çok büyütecektir. Dernek adına başta Başkan Tülin Erduran olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. İlk defa aldığımız bu desteğin örnek olmasını, ilimizdeki hayırsever işadamları, sanatsever ve müzik severlerin ilgi ve katkılarını bekliyoruz. " dedi.

DMK Derneği adına konuşan ve aynı zamanda MKÜ Emekli Öğr. Gör. olan Tülin Erduran da yaptığı konuşmada "Piyanolarının böylesine güzel bir amaca hizmet etmesi karşılığında, Dernekleri adına konser düzenlenmesinin çok nazik bir jest olduğunu ve büyük mutluluk duyduklarını" vurguladı.

Son konuşmayı yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Sakin " Konservatuvarın Üniversite'ye renk kattığını, akademisyenlerin arı gibi çalıştığını, ADK'ye verdikleri personel desteğinde olduğu gibi, en kısa zamanda kendi özel binalarına yerleşmelerini de amaçladıklarını" ifade ederek, Konservatuvara piyano sağladıkları için DMK Derneği Yönetim Kuruluna Teşekkür Belgesi sundu.

Yerli ve yabancı bestecilerin sevilen eserlerinden oluşan konser; Öğr. Gör. Sezgin Suna'nın adeta müzik bilgisi tadındaki sunumuyla renklenirken programda iki de sürpriz vardı. DMK Yönetim Kurulu üyesi Natalia Sovuksu ile Deniz Örak piyanoda ikişer eser seslendirerek programa renk kattılar.

Konservatuvar Md. Tekin tarafından hazırlanan konserde; programın ilk eserini ADK öğrencisi Şeyma Kozlu piyano ile seslendirdi. İkinci olarak Bahçeşehir Koleji öğrencisi, görme engelli üstün yetenekli piyanist Deniz Örak iki eseri seslendirdi. Örak, yorumuyla büyük beğeni topladı. Deniz Örak'ı da yetiştiren piyanist Natalia Sovuksu'nun ardından konser, Konservatuvar piyano hocası Öğr. Gör. Oytun Çetin'in geleceğin virtüözü olacak düzeydeki yorumu ile seslendirdiği bir eserle devam etti. Programın 5 ve 6. eserleri Şan Öğr. Gör. Fatma Berna Bilgin Başaran harika sesi ve Oytun Çetin'ın eşlikçiliği ile yorumlandı ve iki sanatçı da beğeni ile izlendi.

Program, Konservatuvar Md. Dr Öğr. Üyesi Erhan Tekin'ın klarinetiyle seslendirdiği iki ölümsüz esere Oytun Çetin'in eşlik etmesiyle devam etti.

Konserin sonunda alkışlar Şan. Öğr. Gör. Sezgin Suna'ya 'My Way' adlı eserde eşlik eden Natalia Sovuksu içindi.

Konseri Hatay MKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Fatih Sakin, Konservatuvar Md. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tekin, ADK çalışanları ve öğrencileri ile DMK Derneği Başkanı Tülin Erduran ve Dernek üyeleri izlediler.

Kaynak: Habermetre