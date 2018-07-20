Antakya-Defne Ulaşımı Yeniden Şekilleniyor

Toplu taşıma ve rehabilitasyon çalışması kapsamında modern, konforlu ve güvenli toplu ulaşımın sağlanması için hazırlana Antakya-Defne Merkez Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanan HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kooperatif üyeleri ile anlaştı.

54 Nolu Çekmece, 112 Nolu Karlısu ve 134 Nolu Maşuklu motorlu taşıma kooperatifleri, Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm işlemlerine toplu halde başvuru gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen başvuru sonrasında yaşanacak dönüşüm ile birlikte kazananın Hatay halkı ve taşıma esnafı olacağını ifade eden Büyükşehir idarecileri, anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diledi.